تجديد حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في الإسكندرية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين في الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالي

وكشفت معلومات وتحريات رجال الشرطة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل، نظير مبلغ مالي، وبإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة.

وتمكنت رجال الشرطة من ضبطه حال تواجده في دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول به الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم، وعدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن تفاصيل العقوبة القانونية طبقًا لمواد القانون، أوضح الخبير القانوني سمير عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قانون العقوبات المعدل يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

كما أن المادة 366 من قانون العقوبات، نصت على أن الحبس من شهر الى 3 سنوات لارتكاب جريمة النصب والاحتيال، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عامين.