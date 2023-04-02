«الجنايات» تستكمل محاكمة 12 متهما في قضية «تهريب الآثار»

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة 12 متهما في القضية التي يواجهون فيها تهمة تكوين تشكيل عصابي لتهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد.

تهريب قطع أثرية

وحسب ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، فإنّ المتهمين شكلوا فيما بينهم عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب الآثار المصرية إلى الخارج، ومحاولة تهريب 586 قطعة أثرية داخل مطار «جون كينيدي» بالولايات المتحدة.

تكوين تشكيل عصابي

وأحالت النيابة العامة، المتهمين خلال في وقت سابق، بعد القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية أثناء محاولتهم تهريب 586 قطعة آثار، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عما نُسب إليهم، ووجهت لهم تهمة تكوين تشكيل عصابي لتهريب الآثار لخارج البلاد.

العثور على 360 قطعة أثرية

وخلال تحقيقات النيابة العامة، جاء أنّ المتهم الأول تم القبض عليه في شهر فبراير 2022 داخل أحد المطارات في الولايات المتحدة، وعُثر بحوزته على 360 قطعة أثرية، في محاولة منه لتهريبها في حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين، حسب ما جاء في أوراق القضية.