ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم الاثنين 3-4-2023 على جميع المدن

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لرياح جنوبية غربية حارة قادمة من المناطق الصحراوية، وهي رياح جافة، تؤدي لارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، خاصة فى ظل استمرار تأثير مرتفع جوي قادم في طبقات الجو العليا، يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة والرطوبة، خاصة خلال ساعات النهار، نظرا لأنه يعمل على حبس الشوائب والأتربة العالقة والدخان في طبقات الجو القريبة من السطح.

طقس حار على القاهرة والمحافظات

أضافت الأرصاد الجوية في بيان، أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، نظرا لاتفاع درجات الحرارة، بسبب تعرض مصر لموجة حارة لمدة أسبوع.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على بعض مدن الجمهورية:

- القاهرة 27 - 15

- العاصمة الإدارية 30 - 15

- أكتوبر 30 - 15

- بنها 30 - 15

- دمنهور 29 - 15

- وادي النطرون 29 - 14

- كفر الشيخ 29 - 15

- المنصورة 29 - 15

- الزقازيق 29 - 15

- شبين الكوم 27 - 15

- طنطا 26 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 28 - 13

- السويس 27 - 13

- العريش 25 - 14

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 25 - 08

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 16

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 25 - 13

- مطروح 26 - 13

- السلوم 26 - 13

- سيوة 27 - 12

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 16

- شلاتين 28 - 18

- حلايب 25 - 17

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 13

- بني سويف 27 - 12

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 28 - 13

- سوهاج 28 - 13

- قنا 29 - 15

- الأقصر 30 - 16

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 30 - 14

- أبو سمبل 29 - 16