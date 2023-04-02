تجديد حبس المتهمين بالترويج لبيع المخدرات عبر «تليجرام» للمرة الثانية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بالترويج للمخدرات عبر «تليجرام» في الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من القبض عليهم، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بيع الأدوية المخدرة عبر «تليجرام»

وأكدت معلومات رجال الشرطة قيام شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة بترويج وبيع الأدوية المخدرة «مدرجة جدول ثالث» عبر «تليجرام»، واستخدام سيارة في نقل وترويج تلك الأدوية.

وجرى ضبطهما وبحوزتهما 1800 قرص مخدر لعقار «مُدرج جدول ثالث مخدرات»، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

أما عن العقوبة المتوقعة، أوضح سمير عبد العظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

متى تخفف العقوبة على المتهم؟

وأضاف أنَّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.