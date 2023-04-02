5 وسائل لصرف معاش أبريل بالزيادة الجديدة الـ15%.. اعرفها

حدّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وسائل صرف المعاشات، بالتزامن مع انطلاق صرف معاشات شهر أبريل 2023 لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى أنّ الصرف سيكون بزيادة تبلغ نحو 15%، ويكون بحدٍ أقصى 1635 جنيهًا، أمّا الحد الأدنى فيبلغ نحو 170 جنيهًا، وبتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.

وسائل صرف المعاشات

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنّه سيتم التسهيل على أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، بتوفير وسائل عدة لصرف المعاشات، والتي تتمثل فيما يلي:

- المحافظ الإلكترونية التابع لها رقم هاتف صاحب المعاش.

- ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك.

- ماكينات الصرف الآلي التابعة لهيئة البريد المصري.

- منافذ شركة فوري.

- تحويل المعاش على الحساب الجاري في أي بنك.

خدمات إلكترونية لأصحاب المعاشات

وأشارت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنّها تُوفّر خدماتٍ إلكترونية عدة؛ للتيسير على أصحاب المعاشات منها: «الاستعلام عن زيادة المعاشات، والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، والاستعلام عن سداد العاملين في الخارج، والاستعلام عن بيانات مركبة أو أكثر للمالك».