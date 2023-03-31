احسب مرتبك بعد الزيادة بالدرجات المالية والعلاوة الدورية.. بدءا من أبريل

احسب مرتبك بعد الزيادة بالدرجات المالية، وذلك عبر التعرف على هيكل الأجور الجديد اعتبارًا من مرتبات شهر أبريل 2023.

زيادة الحد الأدني للأجور

وتطبق وزارة المالية الحد الأدني للأجور الجديد على العاملين في الجهاز الإداري للدولة ليصبح راتب الموظف بداية من شهر إبريل المقبل 3500 بدلا من 3000 جنيه.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدني لأجور العاملين في الجهاز الاداري للدولة بالدرجة السادسة إلي 3500 جنيه بدلا من تقاضي 3000 جنيها وذلك القرار اتخذ أثناء افتتاح الرئيس قبل أيام العديد من المشروعات الواقعة بمحافظة المنيا.

احسب مرتبك بعد الزيادة بالدرجات المالية

يأتي الجدول الجديد لأجور العاملين في الجهاز الاداري للدولة بداية من ابريل 2023 كالتالي:

- الدرجة السادسة 3500 بدلا من 3000 جنيه بواقع زيادة 500 جنيه.

- الدرجة الثالثة النوعية 5000 جنيه.

- موظفي درجة الماجستير 6000 جنيه.

- موظفي درجة الدكتوراه 7000 جنيه شهريا.

- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

احسب مرتبك بعد الزيادة والعلاوة بالدرجات المالية

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على على قانون رقم 18 لسنه 2023 والذي ينص على سرعة صرف العلاوات الدورية واعطاء علاوة خاصة لاشخاص غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالاضافة الي اعطاء منحة خاصة للموظفين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام و زيادة الحوافز الاضافية لدي بالدولة وزيادة معاشات المواطنين المدنيين والعسكرين.

- علاوة 8% من الاجر الوظيفي للعاملين.

- 125 جنيها شهريا حداً أدنى للعلاوة الدورية وذلك في 31 مارس 2023.

- تطبق العلاوة السنوية على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

تصبح العلاوة جزءا من الاجر الوظيفي للموظفين دون المساس بقانون المادة رقم 37 الذي ينص على استحقاق العلاوة الدورية الثانوية.