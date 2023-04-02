ضبط عمليات بيع خبز وهمية بـ88 ألف جنيه خلال حملة تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 2500 عبوة مستحضرات تجميل، وعدد من المخابز البلدي أصحابها قاموا بضرب وبيع خبز وهمي دون إنتاج فعلي، بمبلغ يقدر بنحو 88 ألف جنيه، وضبط دقيق قبل بيعه في السوق السوداء.

حملات تموينية مكبرة

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن المديرية شنت حملة تموينية بمدينة المحلة الكبرى، وأسفرت عن ضبط 2500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن بمدينة المحلة الكبرى، كما تم ضبط بقال تمويني بدائرة مدينة المحلة قام بالتصرف في سلع تموينية تقدر بمبلغ وقدره 15273 جنيها.

ضبط دقيق بلدي

وأضاف «أبو هاشم» لـ«الوطن»، أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 5 شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87%، زنة الشيكارة 50 كيلوجراما، وضبط مخبزين بلدي مدعم بدائرة مدينة المحلة قام أصحابها بضرب مبيعات وهمية على ماكينة صرف الخبز دون إنتاج فعلي، تقدر بمبلغ 88 ألف جنيه.

محاضر عدم إعلان أسعار

كما تضمنت الحملات المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 8 محاضر إثبات حالة نقص وزن للخبز، كما تم تحرير 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحال بيع سلع غذائية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.