إزاي تصرف معاش شهر أبريل بزيادة 15% بعيدا عن زحام البنوك ومكاتب البريد؟

يواصل مستفيدو المعاش وأصحابه، صرف معاشات شهر أبريل 2023، بزيادة 15% لليوم الثاني على التوالي، لتؤكّد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنَّ الحد الأقصى للمعاش 1635 جنيهًا، بينما يكون الحد الأدنى لزيادة المعاشات سيكون 170 جنيهًا.

طرق صرف معاشات شهر أبريل 2023

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنَّ هناك عدة طرق لصرف معاشات شهر أبريل 2023 بزيادة 15%، تتمثل فيما يلي:

- يمكن لصاحب المعاش أو الشخص مستحق المعاش الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك بالتعاون بين التأمينات وشركات المحمول العاملة في مصر.

- يمكن لصاحب المعاش صرف مستحقاته من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك.

- الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبريد.

- يمكن الصرف من منافذ شركة فوري.

استخدامات المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تقرير صادر عنها، إلى أنَّه يمكن الاستفادة من تحويل المعاش على المحافظ الإلكترونية للهواتف كالتالي:

- يمكن من خلال المحافظ الإلكترونية إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.

- يمكن من خلال المحفظة الإلكترونية إتاحة استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات، مثل «السحب النقدي والتحويل».

- يمكن لصاحب المعاش المستخدم للمحفظة الإلكترونية، سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.