مواعید مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في رمضان 2023

بعد عرض أول 10 حلقات من مسلسل جعفر العمدة، يتساءل عدد كبير من المشاهدين، معرفة مواعيد مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC مواعيد مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في رمضان 2023، لمتابعة الأحداث المشوقة الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، الذي يجسد شخصية جعفر العمدة، الذي يحاول طوال حلقات العمل التوصل لنجله المختطف منذ 19 عامًا، وتمكن صناع العمل خلال أولى حلقاته، جذب انتباه المشاهدين بالأحداث المشوقة.

مواعید مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

وكان تحدد موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 على شاشة قناة DMC بشكل يومي من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويتم إعادته أكثر من مرة عبر القناة ذاتها.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

ويأتي موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023، في الساعة الـ5 صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على قناة DMC.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويعد مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد كبير من النجوم، جاء أبرزهم، مي كساب، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، طارق النهري، ومنذر رياحنة، وأحمد داش، وبيومي فؤاد، ولمى كتكت، وعصام السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.