مسلسل حضرة العمدة.. ماذا ستفعل «صفية» لتنمية مواهب أبناء قرية تل شبورة؟

تتوالى أحداث مسلسل حضرة العمدة، حيث زادت وتيرة الأحداث خاصة بعد عرض الحلقة 10 من المسلسل، الذي يناقش قضية جديدة وهي «التعليم» وأهميته، واكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها، حيث أجرت روبي زيارة مفاجئة إلى إحدى المدارس بقرية تل شبورة واكتشفت مواهب عديدة للأطفال هناك، فماذا ستفعل روبي لتنمية مواهب أبناء تل شبورة؟.

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

بإحدى المشاهد بالحلقة وأثناء مرور صفية بالمدرسة، وجدت عدة رسومات على الحائط من الطلاب، لكنها تفاجأت بـ«حافظ» يقول إنّه سيعاقب من فعل ذلك، وسيمحي تلك الرسومات ويزيلها ولكنها اهتمت بتنمية المواهب للأطفال، ولذلك قررت التبرع للمدرسة، والحفاظ على سلامة الطلاب، بما يليق بأهالي قرية تل شبورة.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ينتظر الجمهور ما سيحدث في الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة بحماس شديد، بعد مواجهة صفية لمشاكل التعليم ومساعدتها في تطوير مدارس قريتها، ويُعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً على قناة الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.