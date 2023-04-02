رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل حضرة العمدة.. ماذا ستفعل «صفية» لتنمية مواهب أبناء قرية تل شبورة؟

كتب:

مريم جاد
10:21 ص | الأحد 02 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

تتوالى أحداث مسلسل حضرة العمدة، حيث زادت وتيرة الأحداث خاصة بعد عرض الحلقة 10 من المسلسل، الذي يناقش قضية جديدة وهي «التعليم» وأهميته، واكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها، حيث أجرت روبي زيارة مفاجئة إلى إحدى المدارس بقرية تل شبورة واكتشفت مواهب عديدة للأطفال هناك، فماذا ستفعل روبي لتنمية مواهب أبناء تل شبورة؟.

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

بإحدى المشاهد بالحلقة وأثناء مرور صفية بالمدرسة، وجدت عدة رسومات على الحائط من الطلاب، لكنها تفاجأت بـ«حافظ» يقول إنّه سيعاقب من فعل ذلك، وسيمحي تلك الرسومات ويزيلها ولكنها اهتمت بتنمية المواهب للأطفال، ولذلك قررت التبرع للمدرسة، والحفاظ على سلامة الطلاب، بما يليق بأهالي قرية تل شبورة.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ينتظر الجمهور ما سيحدث في الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة بحماس شديد، بعد مواجهة صفية لمشاكل التعليم ومساعدتها في تطوير مدارس قريتها، ويُعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً على قناة الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

اقرأ المزيد:

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10.. روبي تتبرع لمدرسة تل شبورة

مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10.. روبي تهتم بالتعليم في تل شبورة

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10.. «حافظ» يُجبر طفلة على ارتداء الحجاب

ملخص الحلقة 10 مسلسل حضرة العمدة.. روبي مستاءة من أوضاع مدرسة تل شبورة

مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023

إدوارد لـ «القاهرة الإخبارية»: مسلسل حضرة العمدة يناقش قضايا وحقوق المرأة
بقلم مريم جاد