موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في رمضان 2023

يرغب مشاهدو مسلسل الفنان محمد رمضان، في معرفة موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، لمتابعة الأحداث المشوقة بين جعفر وزوجاته الـ 4، ومعرفة من هو نجلة الحقيقي بعد خطفه لمدة 19 عامًا.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

ونستعرض موعد عرض إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، إذ تبدأ مواعيد الإعادة من مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، على أن تُعرض الإعادة الأولى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي الساعة 9:45 صباحًا، بعد العرض الأول للمسلسل الساعة العاشرة والربع مساءً.

وتأتي إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في الواحدة والنصف بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا، بعد عرضه الأول الساعة 6:15.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يُذكر أنَّ مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من النجوم أبرزهم، زينة، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وطارق النهري، ومنذر رياحنة، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا.