«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا: تصل إلى 30 درجة في القاهرة والوجه البحري

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين، إذ تسود أجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن يشعر الموطنين بـ درجات الحرارة غدا حيث موجة الارتفاع التي تشهدها البلاد وتتراوح بين 3 لـ8 درجات مئوية.

وتشهد البلاد غدا حسب بيان صادر عن الأرصاد الجوية، أتربة عالقة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب الباد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين الموافق 3 أبريل 2023، فتصل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 والصغرى 13، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 28والصغرى 14، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16، شمال الصعيد الدرجة العظمى 30 والصغرى 11، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 14.

درجات الحرارة الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 أبريل، فتصل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ32 والصغرى 13، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 26 والصغرى 14، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16، شمال الصعيد الدرجة العظمى 33 والصغرى 11، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14 درجة مئوية.