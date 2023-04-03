يهتم متابعو مسلسل سره الباتع، بمواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي على شاشة قنوات on ضمن، مجموعة الأعمال الدرامية التي تعرضها القناة، ويعد عودة للمسلسلات التاريخية التي افتقدتها شاشة التليفزيون المصري، وتحاول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إعادتها مرة أخرى.

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023، تأتي في الساعة 7:30 مساءً، ويعرض المسلسل، البطولات التي يقدمها «حامد» وهو واحد من الفلاحين في إحدى قرى الصعيد في أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وهي إحدى الحقبتين التي يدور فيها المسلسل، كما يدور المسلسل في الحقبة الحالية ويقدمها الفنان أحمد فهمي وريم مصطفى.

مصير أهل قرية حامد

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023، توضح مصير أهل قرية حامد، الذي دافعو عنه ببسالة في أثناء المحاكمة وهربوه وطردوا الجنود الفرنسيين، الأمر الذي أغضب الجنرال الفرنسي، وبسببه قتل عددًا كبيرًا من الفلاحين، بالإضافة إلى تهديد «حامد» بقتل الشيخ سليم والد حبيبته صفية.

ومسلسل سره الباتع يعد التجربة الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف ، ويذاع على شاشة قنوات on .