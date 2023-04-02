ملخص أول 10 حلقات من مسلسل جميلة.. وصية تثير غضب وحيرة الأسرة

أثار مسلسل جميلة منذ بداية عرضه على مدار الـ10 أيام الماضية خلال السباق الرمضاني 2023، إعجاب الجمهور من مختلف الأعمار، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم منهم الفنانة ريهام حجاج ، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وعدد آخر من الأبطال الذين يشاركوهم العمل، ونستعرض في السطور التالية ملخص أول 10 حلقات من مسلسل جميلة.

ملخص أول 10 حلقات من مسلسل جميلة

ملخص أول 10 حلقات من مسلسل جميلة، بدأت بوفاة والد جميلة التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج، وكانت في غاية الحزن عليه هي وأسرتها، ليكتشفوا بعد ذلك أن والد جميلة كتب كل أملاكه لها، ما أثار غضب وحيرة أسرة جميلة والعديد من التساؤلات حول سبب تصرف والد جميلة على هذا النحو.

يستكمل ملخص أول 10 حلقات من مسلسل جميلة الأحداث المختلفة التي حدثت على مدار الـ10 أيام السابقة، والتي أظهرت لجميلة العديد من الأمور عن عائلتها التي لم تكن على دراية بها، ما تسبب في إصابتها بالحزن والمفاجأة.

ملخص مسلسل جميلة

ويستعرض ملخص أول 10 حلقات من مسلسل جميلة الازمات التي تتعرض لها بسبب أسرتها، بالإضافة إلى طليقة زوجها التي تريد العودة إليه مرة أخرى وتحاول التفرقة بينهم من خلال مجموعة من ألاعيب، وتحاول أن تؤذي جميلة التي تعمل بالنيابة في عملها.