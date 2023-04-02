ما يزال مسلسل جميلة يبحث عنه العديد من المتابعين، إذ يرغب الجمهور في معرفة مواعيد عرض مسلسل جميلة في رمضان 2023، ويرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل جميلة في رمضان 2023.

يُعرض مسلسل جميلة على عدد كبير من القنوات الفضائية ومن بينها الحياة، أون، سي بي سي والقناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على الحياة وأون

ويُعرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في تمام الساعة 1:15 صباحًا، كما يعاد في تمام الساعة 7 صباحًا، كما يُعرض على قناة أون في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة تأتي في تمام الساعة 5 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على سي بي سي

ويأتي عرض المسلسل على قناة سي بي سي في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:30 مساءً.

يُذكر أنّ مسلسل جميلة يشارك به عدد كبير من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، عبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشاكل الميراث.