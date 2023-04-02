رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواعيد عرض مسلسل جميلة في رمضان 2023

كتب:

أبانوب رجائي
12:58 م | الأحد 02 أبريل 2023
مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

ما يزال مسلسل جميلة يبحث عنه العديد من المتابعين، إذ يرغب الجمهور في معرفة مواعيد عرض مسلسل جميلة في رمضان 2023، ويرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل جميلة في رمضان 2023.

يُعرض مسلسل جميلة على عدد كبير من القنوات الفضائية ومن بينها الحياة، أون، سي بي سي والقناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على الحياة وأون

ويُعرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في تمام الساعة 1:15 صباحًا، كما يعاد في تمام الساعة 7 صباحًا، كما يُعرض على قناة أون في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة تأتي في تمام الساعة 5 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على سي بي سي

ويأتي عرض المسلسل على قناة سي بي سي في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:30 مساءً.

يُذكر أنّ مسلسل جميلة يشارك به عدد كبير من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، عبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشاكل الميراث.

اقرأ المزيد:

مسلسل جميلة الحلقة 10.. عبير صبري تتسبب في إحراج ريهام حجاج

مسلسل جميلة الحلقة 10.. هشام يحاول الإيقاع بين ريهام حجاج وهاني عادل

ملخص الحلقة 10 من مسلسل جميلة.. رفض إجازة ريهام حجاج بسبب والدتها

مسلسل جميلة الحلقة 10.. نبيل عيسى يغادر المستشفى بعد إنقاذه من الموت

مواعيد مسلسل جميلة على قناة cbc في رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة ON TV.. أزمة تسريب فيديو لـ شهيرة
بقلم أبانوب رجائي