مسلسل جميلة.. زياد يصدق أكاذيب عبير صبري عن ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 10، ذهاب نيرمين طليقة زياد، وتقوم بدورها عبير صبري، إلى مقر عيادته، باكية وشاكية بزعم إدعاء جميلة عليها بالسب والشتائم ومحاولة الاعتداء عليها بالضرب، خلال تواجدها في مقر النيابة الإدارية بصحبة صديقتها لإنهاء بعض الأوراق، ورأتها جميلة واعتدت عليها قولًا وفعلًا.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 10

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 10، كذبت عبير صبري أمام طليقها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وتأكيدها أنّ جميلة لم تعد تناسبه بسبب مشاكلها وأزماتها التي تؤثر سلبًا على سمعته، واستمع إليها زياد وهو غاضب في ايحاء بأنه يصدقها بالفعل، وسألها إذا كانت ردت على جميلة، إلا أنها نفت ذلك.

نيرمين تفسد علاقة جميلة وزياد

وطالبت عبير صبري، زياد بضرورة التدخل والحصول على حقها من جميلة، التي أهانتها بشدة واعتدت عليها، ودخلت في نوبة بكاء أمامه، وعندما سألها لماذا تواجدت في مكان عمل جميلة، قالت له إنها كانت بصحبة صديقتها التي كانت تنهى بعض الأمور الخاصة بها.

جميلة تواجه أزمة فيديو والدتها في عملها

وشهدت الأحداث، ذهاب جميلة لمقر عملها لتجد نيرمين في انتظارها، لتعلن الشماتة بها بسبب فيديو والدتها وأنها قامت بالواجب معها ونشر الفيديو على زملائها بالعمل، وتركتها جميلة لتجد بالفعل الجميع ينظر لها، وشعرت بالحرج، وقررت تقديم طلب إجازة، لكن رئيسها في العمل رفض ذلك ودعاها للتحلي بالصبر.