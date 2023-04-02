مسلسل جميلة الحلقة 10.. عبير صبري تتسبب في إحراج ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج، زيارة نيرمين طليقة زياد زوج جميلة، وتقوم بدورها عبير صبري، إلى النيابة الإدارية مقر عمل جميلة، بهدف التسبب لها في أزمة بين زملائها، من خلال استغلالها فيديو والدتها الذي تم تسريبه عبر السوشيال ميديا وهى بصحبة أحد الرجال، وهما يتبادلان كلمات الحب والغزل.

مسلسل جميلة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج، ذهبت نيرمين إلى مقر عمل جميلة وكانت في انتظارها، وأجرت اتصالًا هاتفيًا مع صديقتها شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، حيث أكدت لها الأخيرة أن جميلة أخبرتها بذهابها إلى العمل، وعلى نيرمين عدم التحرك من مكانها وانتظارها حتى تأتي.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

ومع وصول جميلة إلى مقر عملها بالنيابة الإدارية، وجدت نيرمين في انتظارها، ونشبت مشادة كلامية بينهما، وحاولت كل واحدة منهما استفزاز الأخرى، وأكدت نيرمين لها أنها جهزت لها مفاجأة تخص الفيديو الخاص بوالدتها.

أزمة جميلة في مقر عملها

ووجدت جميلة أن كل زملاءها في العمل قد اطلعوا على فيديو والدتها، وشعرت بحرج شديد، وقررت التقدم بطلب إجازة من عملها، ولكن قوبل طلبها بالرفض، ودعاها رئيسها في العمل للتحلي بالصبر، واستجابت له.

الأزمات مستمرة بسبب الفيديو

ومازالت تداعيات تسريب فيديو والدة جميلة والتي تقوم بدورها سوسن بدر، مستمرة وتتصاعد خلال الأحداث، وفي الحلقة 10 غادر أكرم شقيق جميلة المستشفى بعد إنقاذه من محاولة انتحار بسبب الفيديو.