مسلسل جميلة الحلقة 10.. هشام يحاول الإيقاع بين ريهام حجاج وهاني عادل

شهد مسلسل جميلة الحلقة 10، محاولة هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، الإيقاع بين جميلة وزوجها زياد، ويقوم بدوره هاني عادل، من خلال الذهاب إلى عيادة الأخير، لنقل رسائل مبطنة إليه بضرورة الابتعاد عن جميلة، بسبب الأزمات الكثيرة التي تعيشها مع عائلتها، آخرها مقطع الفيديو الخاص بوالدتها وتقوم بدورها سوسن بدر.

مسلسل جميلة الحلقة 10 أزمة ريهام حجاج وهاني عادل

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 10، ظهر هاني عادل غاضبًا بسبب الأزمات التي تحيط بـ ريهام حجاج، وتعرضه للأذى جراء ذلك، منها حريق سيارته التي تسبب فيها صديقه هشام الذي جعله يظن أن وراء هذا الحادث شريف زوج شقيقة جميلة.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة، رفض هشام أن يذهب صديقه زياد ويقوم بدوره هاني عادل، إلى المستشفى لمساندة جميلة في أثناء تواجد شقيقها أكرم في المستشفى، والتأكيد له أنه بدأ يعاني بسبب أزمات جميلة، وخلال حديثه معه عن ضرورة الابتعاد، حضرت جميلة إلى العيادة ولم يستطع استكمال رسالته التخريبية.

غضب زوج جميلة

وخلال تواجدهما في المنزل، أبدى هاني عادل غضبه من محاولة زوجته جميلة، إخفاء كل ما يخص عائلتها عنه، وكانت النتيجة حرق سيارته بسبب محاولة حمايته لها.