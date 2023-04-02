مسلسل جميلة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج.. «هشام» ينجح في خداع «زياد»

شهد مسلسل جميلة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج، نجاح حيلة هشام الذي يؤدي دوره أحمد وفيق، في خداع صديقه زياد الذي يؤدي دوره هاني عادل، بأنّ شريف المحامي زوج شقيقة جميلة، هو الذي يقف وراء حادث حريق سيارته، انتقامًا منه بعد تأديبه من قبل بعض البلطجية، وتحذيره من الاقتراب من جميلة مرة أخرى.

مسلسل جميلة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج

وفي مسلسل جميلة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج، حرر «زياد» محضرًا ضد شريف زوج شقيقة جميلة، الذي يؤدي دوره هشام إسماعيل، متهمًا إياه بالتعرض إليه من خلال حريق سيارته الخاصة أمام مقر عيادته.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال مسلسل جميلة الحلقة 10، يؤكد هشام لصديقه زياد، أنّ شريف هو الذي تسبب في حريق سيارته، والإشارة إلى أنّ جميلة وعائلتها أصبحت أزماتهم كثيرة، للتلويح من أجل ضرورة انفصاله عنها.

وأقسم شريف لزوجته آية شقيقة جميلة، على المصحف، أنّه ليس له علاقة بحريق سيارة زياد، مشيرًا إلى أنّ جميلة قد تكون هي السبب في انتشار فيديو والدتها، لأنها الوحيدة التي كانت تملك فلاشة بالمقاطع التي كانت تجمع والدتها وحبيبها.