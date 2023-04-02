«الزراعة»: تأمين صحي على أكثر من 650 ألف رأس ماشية

قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إنّ إجمالي التأمين على الثروة الحيوانية العام الحالي، بلغ 656870 رأس ماشية تم التأمين صحيا عليها، حيث يوجد في الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا من المربين والفلاحين على التأمين الصحي العادي على مواشيهم لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

تأمين صحي على الحيوانات‏

وأضاف صابر، أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية ، بأهمية نشر ثقافة التأمين الصحي العادى بين المربين والفلاحين منتجي الثروة الحيوانية، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ولفت رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إلى أنّ الإقبال الشديد من المربين ومنتجي الثروة الحيوانية للتأمين الصحي على حيواناتهم، يعود إلى ثقتهم الكبيرة في الصندوق والخدمات التأمنية الشاملة التي يقدمها الصندوق لعملائه من المستأمنين.

وأشار إلى أنّ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، يشهد طفرة غير مسبوقة مؤخرا في جميع مجالاته وأنشطته، كما جرى تدعيم محطة التسمين، وهي إحدى مشروعات غرب النوبارية التابعة لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بكميات من العجول الجاموس البلدي، وعجول بقري كولومبي للتسمين وبيع لحومها بمنافذ البيع التابعة للصندوق، وتحت مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء خير مزارعنا لأهلينا والذي تنفذه الوزارة، حيث يوجد منافذ ثابتة بمشروعات غرب النوبارية بمحافظة البحيرة وكذلك بطنطا محافظة الغربية وكذلك منافذ متحركة بسيارات الصندوق ويتم البيع بأسعار مناسبة طبقا لتوجيهات وزير الزراعة.