تفاصيل حبس موظف بتهمة غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه في كفر الشيخ

تجري جهات التحقيق بكفر الشيخ تحقيقاتها في واقعة القبض على موظف بتهمة غسل 18 مليون جنيه في الشقق والسيارات، إذ أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية، عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بعدما تبين من خلال التحريات، استغلال المتهم طبيعة عمله، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون، بقصد تحقيق منافع ومكاسب مادية غير مشروعة، من متحصلات نشاطه غير المشروع.

كما تبين من خلال التحريات، محاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء وحدات سكنية -عقارات - أراضي زراعية - سيارات، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بـ18 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات، تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».