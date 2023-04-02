مصرع عامل سقط من أعلى مطحن دندرة في قنا

لقي عامل مصرعه، ظهر اليوم الأحد، على خلفية سقوطه من أعلى مطحن دندرة بمنطقة البياضية، بقرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

مصرع عامل بمطحن في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قنا باستقبال جثة عامل سقط من أعلى مطحن دندرة أثناء عمله، في منطقة البياضية بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبعد الفحص تبين مصرع سید مصطفی، عمره 46 عامًا، وأثناء عمله في مطحن دندرة سقط من أعلى معدة على الأرض، وانهار عليه أطنان الطحين وتوفي.

نقلت سيارة إسعاف قنا الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا، بمساعدة الأجهزة الأمنية في المحافظة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة العامل.