خالد الجندي: الصدقة تمنع الأذى عن أولادك وأهلك وسبب في قبول دعائك

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الصدقات يمكنها أن تساعد صاحبها وقت المرور على الصراط المستقيم أو أن تغير ميزانه للأفضل أو تجلسه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وتجنبه النيران وتعرفه طريق الشفاعة أو تمنع أذى للأولاد والأهل أو تكون سببا في قبول دعاء ورجاء وتجنب موت الفجأة وخاتمة السوء.

لا نقص مال من صدقة

وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «DMC» : «الصدقة تفعل الكثير وتشمل الزكاة أيضا، والأفضل إننا نطلع بزيادة، وأي نفقة ننفقها في سبيل الله يخلفنا الله عليها، فقد حلف النبي بأنه لا نقص مال من صدقة، ولا مخرج للناس من غلاء الأسعار وارتفاعها إلا إطعام الطعام وتوزيع الخيرات ومساعدة المحتاجين».

أنفق أقل القليل

وتابع الشيخ خالد الجندي: «حتى لو مش معاك أنفق أقل القليل حتى لو هتقتسم رغيفك مع الفقير، ولازم نسعى مع الناس لقضاء حوائجهم ومساعدتهم على أمور حياتهم».