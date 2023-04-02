خالد الجندي عبر قناة الناس: لا تلتفتوا لمثيري الفتن وانتموا للوطن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض يريدون نشر الفتن، ويجب على كل مواطن عدم الالتفات إليهم، مضيفا: «دول منهم دعاة وإحنا صايمين فى رمضان، لا عندهم أي نوع من الفهم أو الانتماء للوطن، تعالوا شوفوا الشيخ فلان وابن الشيخ فلان اللى مالين الدنيا فتن في البلد».

احذروا الفتن

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «الناس» اليوم الأحد: «لا يجب النظر إلى هؤلاء على السوشيال ميديا، سواء الشيخ فلان أو ابن الشيخ فلان، اللي عاوزين يعملوا فتن ويدخلوا البلد في مشاكل، حتى المسلسلات لم تسلم منهم، الإمام الشافعي هاجموه عشان فيه صلاح للناس وهم عاوزين فتن».

الفوضى مرفوضة

واستكمل الجندى: «سيبكم من اللى بيقولوا عليهم دعاه وشيوخ، وبيعملوا فوضى، واغتنموا رمضان بالعبادة والقرآن والصلاة والعبادة، والدعاء إلى الله، كفاية اللى ضاع مننا فى السوشيال ميديا».