5 مشروعات أرباحها مضمونة.. تكسبك 800 ألف جنيه سنويا

يرغب الكثير من الشباب في معرفة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إذ تختلف لكل شخص حسب قدراته والأرباح المتوقعة من أجل الاتجاه إليه، وهو ما نرصده في السطور التالية من خلال دراسة جدوى لـ 5 مشروعات.

بين مشروعات «المراتب والجلود والخيوط والأجهزة الرياضية ومستلزمات المقاهي»، يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دراسة جدوى لها والأرباح السنوية لكل مشروع.

ويمكن الاستفادة من التمويلات المتاحة لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة تناقصية أقل من 5%.

مشروع المراتب الجاهزة

شرح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنّ الأرباح لمشروع المراتب الجاهزة تصل إلى أكثر من 280 ألف جنيه خلال 5 سنوات، حيث إن المراتب تعد من الاحتياجات الأساسية في المجتمع.

ويحتاج مشروع المراتب الجاهزة إلى توظيف تقريبًا 4 أشخاص، وعلى حسب حجم المشروع يمكن زيادة العدد.

الخيوط وإكسسوارات الملابس

وبحسب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تكون الأرباح السنوية للخيوط وإكسسوارات الملابس نحو 90 ألف جنيه صافي نهاية السنة الأولى، مقارنة بـ 120 ألف جنيه مع نهاية العام الخامس.

مستلزمات الكوافير

مستلزمات الكوافير من الأمور الضرورية لأي شخص عند قرار فتح صالة تصفيف الشعر، إذ إنه في حاجة إلى شرائها، لذا يعد من المشروعات الناجحة، ووفقًا لجهاز تنمية المشروعات، فإن أرباح مشروع مستلزمات الكوافير تصل إلى 149 ألف جنيه في العام، عن طريق استثمارات كلية للمشروع بنحو أكثر من 199 ألف جنيه.

مستلزمات المقاهي

وبالنسبة لمشروع مستلزمات المقاهي والمطاعم، تكون الأرباح مرتفعة حيث تصل إلى 882 ألف جنيه بنهاية السنة الأولى و1.26 مليون جنيه بنهاية العام الخامس، ويعود ذلك إلى زيادة المبيعات على هذا النشاط، بحسب جهاز تنمية المشروعات.

ورأس مال مشروع مستلزمات المقاهي، نحو 85 ألف جنيه فقط، والمبلغ الباقي يمكن الحصول عليه بقروض بضمان المشروع.

مشروع ورنيش الجلود

وعن مشروع ورنيش الجلود تصل الأرباح إلى 50 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بـ 72 ألف جنيه صافي أرباح سنوية بنهاية العام الخامس.