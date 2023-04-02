إصابة 3 صيدلانيات في انقلاب سيارة بزراعي بني سويف

أصيبت ثلاثة صيدلانيات، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة ـ أسوان» الزراعي بالقرب من قرية شريف باشا دائرة محافظة بني سويف، ونقلن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث مروري وإصابة 3 صيدلانيات في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على حافة ترعة الإبراهيمية بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي في المسافة بين قريتي شريف باشا والشيخ علي، بدائرة محافظة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة تنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابات إلى المستشفى

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: دعاء سيد سيد 30 عامًا، صيدلانية، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، نرمين عثمان فرج 29 عامًا، صيدلانية، مصابة بجروح وكدمات متفرقة ندا أمين أحمد 29 عامًا، صيدلانية، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإسعاف المصابين داخل مستشفى بني سويف الجامعي.