«الإفتاء» لقناة الناس: الزوجة لن تحاسب على تقصير زوجها في الصلاة

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى السيدات تدعى أم محمد عن حكم طلبها الطلاق من زوجها الذي لا يصلي ولا يصوم لأن هذا سبب مشاكل بينها وبينه، قائلا: «استمري في زواجك وانصحيه وادعى الله له بالهداية».

الزوجة غير مسؤولة عن عدم صيام زوجها

وأضاف فخر، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الزوجة غير مسؤولة عن عدم صيام أو عدم صلاة زوجها، تقول له صوم وصلي عشان ربنا يكرمنا ويبارك لنا، الدين النصيحة، لكن عاوزه تطلق عشان زوجها مش بيصلي لأ ده أمر يحاسبه عليه ربنا، هي ليس لها علاقة به ولن تحاسب على تصرفه، تنصحه فقط».

انطلاقة قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت قناة «الناس» انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.