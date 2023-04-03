مسلسل سره الباتع الحلقة 12.. محاولة هدم مقام السلطان حامد

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 12، الذي يقدمه مجموعة كبيرة من الفنانين تخطت الـ60 من داخل مصر والوطن العربي، وكل هذا تحت قيادة المخرج خالد يوسف الذي يخوض تجربة الدراما للمرة الأولى.

مسلسل سره الباتع الحلقة 12

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 12، إبلاغ «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي في الحقبة الحالية، أن هناك من يريدون هدم مقام السلطان حامد، وعلى الفور اتجه نحو المقام، ووجد أن هناك مجموعة من السلفيين يحاولون فعل هذا الأمر، وفكر في الوقوف لهم ولكن نصحه شقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور، بأن لا يفعل هذا.

منع السلفيين من هدم مقام السلطان

وفى هذه اللحظة، وصلت قوات الأمن ومنعت السلفيين من هدم المقام، معللين السبب بأن الهدم مثله مثل البناء، يحتاج لتصريح وبالفعل نجحت قوات الأمن في فض التجمع ومنع هدم مقام السلطان.

يُذكر أنَّ مسلسل سره الباتع، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.