ملخص الحلقة 11 من مسلسل جميلة.. رسائل ضد «شهيرة» بعد وفاة زوجها

شهد ملخص الحلقة 11 من مسلسل جميلة، زيارة «نرمين» وتؤدي دورها عبير صبري، طليقها «زياد»، هاني عادل، في العيادة باكية، تشتكي كذبًا من تصرف «جميلة» وتلعب دورها الفنانة ريهام حجاج، المهين معها وتطلب منه أن يعيد لها حقها، ويسأل زياد، جميلة عن صدق كلام نرمين، وتكذبها جميلة وتطلب منه مساعدتها في تلك الفترة الصعبة، وتخبره بمتاعب العمل ومشاكلها الأسرية التي يعلمها.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل جميلة

وجاء في ملخص الحلقة 11 من مسلسل جميلة، زيارة «شريف» زوج شقيقة جميلة، ويؤدي دوره هشام إسماعيل، «زياد» في عيادته، ويؤكد له براءته من حريق سيارته، ويطلب منه التفاهم والاتفاق من أجل الأزمة التي تسبب فيها فيديو «شهيرة» وتجسد شخصيتها الفنانة سوسن بدر، الموجود على السوشيال ميديا.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تزور شقيقة والد جميلة وتلعب بدورها عفاف مصطفى، «شهيرة» زوجة أخيها المتوفى، لتدافع عن شرف شقيقها بعد انتشار فيديو لزوجته مع حبيبها.

اتهامات تلاحق والدة جميلة

وأشارت إلى أن لديها رسائل بينها وبين أخيها المتوفى، تثبت أنها تسببت في وفاته وتعدها بإبلاغ الشرطة، وتقابل «شهيرة» كلامها ببرود، ثم ترسل «شهيرة» لـ«طارق»، رسالة صوتية تطلب منه حسم الأمر ووضع نهاية له، ويؤكد لها أن الأمر كاد أن ينتهي.

وعاتب أبناء طارق، والدتهم «داليا» على ما فعلته ونشر الفيديو، لتؤكد لهم سعادتها بما حدث وأنه نتيجة طلاق طارق لها، ويخبرها «طارق» ويجسد دوره سامح الصريطي، وأبناؤها، أنها أفسدت حياتهم الشخصية بسبب تصرفها، فتنهرهم وتؤكد أن ما فعلته رد فعل لتصرفات والدهم، وترفض الرجوع له، و تؤكد أنه يريد العودة لها مرة أخرى بسبب أموالها و ليس حبًا فيها، ويطلب «طارق» منها السماح، لكنها ترفض بإصرار و قوة.