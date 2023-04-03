مسلسل سره الباتع الحلقة 12.. عمرو عبدالجليل يطلب تكريم أسر الشهداء

أحداث كثيرة شهدها مسلسل سره الباتع الحلقة 12، الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني، للمرة الأولى بالتعاون مع كوكبة كبيرة من الفنانين، ما جعل الجمهور متشوقًا للحلقة التالية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 12

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 12، طلب «مسعود» الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل، تكريم أسر الشهداء، وتم نقل هذا الطلب من خلال زوج شقيقته «فاطمة» وتجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي، بعد استشهاد زوجها «نديم» ويجسد شخصيته الفنان أحمد صفوت، على يد جماعة من الإرهابيين.

واعترضت فاطمة ووالدتها والأسرة، على هذا الطلب وكانوا منزعجين ولم يرحبوا به، بالرغم من معرفتهم أنّ «مسعود» سيساعدهم في أداء العمرة، وتدخل «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، معلنًا رفضه لما يحدث وأنه سيتولى الأمر.

أبطال مسلسل سره الباتع

يُذكر أنّ مسلسل سره الباتع، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وخالد الصاوي وحنان مطاوع وأحمد عبد العزيز وريم مصطفى وغيرهم.