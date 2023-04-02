ملخص الحلقة 11 مسلسل حضرة العمدة.. الكوابيس تطارد شقيق وفاء عامر

شهد ملخص الحلقة 11 مسلسل حضرة العمدة، معاناة شقيق الفنانة وفاء عامر، بالكوابيس بعد تسببه في وقوع ضحايا نتيجة الهجرة غير الشرعية، إذ يتخيل أن عصابات المافيا تحاول قتله بكل الطرق المُتاحة، ليُصاب بحالة من الفزع والهلع.

وتحاول وفاء عامر، خلال ملخص الحلقة 11 مسلسل حضرة العمدة، أن تطمئنه، حيث كانت تعتقد في البداية أنّ هناك جن تمكن منه، بينما يشرح لها أنه يعاني من كواليس خلال نومه، ويرى العشرات من الضحايا وسط البحار، وسمك القرش يقترب منه ويكاد أنّ يفترسه.

شقيق وفاء عامر متخوف من إصابته بالجنون

وفي مشهد جمع بين وفاء عامر وشقيقها في ملخص الحلقة 11 مسلسل حضرة العمدة، أعرب عن خوفه من الإصابة بالخرف أو الجنون نتيجة تلك الكوابيس، خاصة وأنه يشعر بأنه محاط بالضحايا والمفقودين، فيما ترفض المافيا دفنهم، وتقرر حرقهم، وذلك بجانب تهديده بالقتل حال رفضه عدم استكمال العمل معهم.

أبطال وأحداث مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، ناقش قضايا مجتمعية عدة، خلال الحلقات الماضية، أبرزهم الهجرة غير الشرعية، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وبطولة روبي، وأحمد رزق، ووفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، وبسمة، وإيهاب فهمي وآخرين.