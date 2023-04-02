لطفي لبيب لـ«أنا والقناع»: زوجتي ست بيت حقيقية ولا تسعى للمجد

تحدث الفنان لطفي لبيب، عن قصة تعارفه على زوجته وأم أبنائه، موضحًا: «أنا بحثت عنها ووجدتها، كانت أخت صديق عمري في صعيد مصر، كنت أجدد البطاقة، نزلت عنده ورأيتها وتحدثنا، ولا تزال تتحملني حتى الآن، وأنجبت منها 3 أبناء، ولدينا 4 أحفاد».

نموذج لزوجة الفنان

وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع» على قناة «الحياة»: «زوجتي نموذج لزوجة الفنان، لا أتحدث عن زوجتي كثيرا لأنها لا تسعى إلى المجد، وأجنب أبنائي وبيتي الحديث لأننا صعايدة، زوجتي وقفت بجانبي منذ أن أنهيت خدمتي العسكرية حتى اليوم، هذا الأمر بطولة، هي ست بيت حقيقية».

برنامج أنا والقناع

وتحاور منى عبد الوهاب في البرنامج، عددًا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في العاشرة مساءً.