أحمد فهمي لـ«الوطن»: تحمست لـ سره الباتع من أول مقابلة مع خالد يوسف

كشف الفنان أحمد فهمي عن عدم شعوره بالرهبة وقت ترشيح المخرج خالد يوسف له للمشاركة في بطولة مسلسل سره الباتع المعروض حالياً في سباق دراما رمضان المقبل.

وقال أحمد فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شعور الممثل بالخضة سيجعله نمطياً في اختياراته الفنية، وسيظل يلعب في المنطقة الآمنة التي تضمن نجاحه، مضيفاً أنه يحب خوض تجارب فنية جديدة، ولذلك لم يتردد في قبول المشاركة في بطولة فيلم العارف الذي جسد خلاله شخصية شرير لأول مرة في مسيرته الفنية، بحسب قوله.

أحمد فهمي: خالد يوسف مخرج جماهيري كبير

وأوضح أحمد فهمي أنه تحمس للمشاركة في مسلسل سره الباتع منذ الجلسة الأولى التي جمعته بـ خالد يوسف، بخاصة وأن الأخير مخرج جماهيري كبير له نجاحاته في السينما، كما أنه شرح له أبعاد القصة وخطوطها الدرامية ووجده مسلسل لا يمكن رفضه.

قائمة أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في بطولة مسلسل سره الباتع كل من أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، ريم مصطفى، منة فضالي، هالة صدقي، خالد أنور، صلاح عبد الله، ناهد رشدي وكوكبة من النجوم، المسلسل مأخوذ عن رواية سره الباتع للكاتب يوسف إدريس، ومن إخراج خالد يوسف.