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فرقة أيامنا الحلوة تقدم حفلا كامل العدد بسهرات دار الأوبرا

كتب:

أبانوب رجائي
11:10 م | الأحد 02 أبريل 2023
فرقة أيامنا الحلوة بدار الأوبرا المصرية

فرقة أيامنا الحلوة بدار الأوبرا المصرية

يقام حاليا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حفل غنائي لفرقة أيامنا الحلوة بقيادة محمد عثمان.

تقديم فرقة أيامنا الحلوة عدد من الأغاني

وقدمت الفرقة عددا من الأغاني ومن بينها «في المشمش»، كما قدمت الفرقة أغنية «وقف يا وابور»، «المليونيرات» و«يونس».

كما قدمت الفرقة ميدلي لأحمد عدوية ومن بينها أغنية كركشنجي، ما بلاش اللون ده معانا، كله على كله، يا بنت السلطان وغيرها من أغاني عدوية.

وقال المايسترو محمد عثمان قائد الفرقة لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بالغناء ضمن سهرات دار الأوبرا المصرية في رمضان، وقال إن جمهور دار الأوبرا ذواق للفن ومتفاعل مع جميع الأغاني.

تفاصيل فرقة أيامنا الحلوة

يذكر أن فرقة أيامنا الحلوة يشارك بها عدد كبير من الفنانين، ومن بينهم سلمى الصباحي، عمرو عبد العزيز، كما شارك في الحفل عدد من فرقة بنات مصر.

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