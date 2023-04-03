5 أماكن يمكن التردد عليها في شم النسيم بالغربية.. منها كورنيش النيل

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات المصريين بشم النسيم في 17 أبريل الجاري،، والتي تأتي هذا العام خلال أيام شهر رمضان المبارك، لذا يتطلع المواطنون لمعرفة المتنزهات التي يمكن التردد عليها في هذا اليوم.

عادات وتقاليد

يعد شم النسيم من الأعياد والمناسبات الاجتماعية التي ينتظرها المصريون، إذ يمارسون بها طقوسا خاصة، تتمثل في الخروج للتنزه والاحتفالات وتناول الأسماك المملحة، وأيضا تلوين البيض، وغيرها من الطقوس والعادات والتقاليد الخاصة بهذه المناسبة.

أماكن ومتنزهات

وهناك العديد الاماكن التي يقصدها المواطنون مع أسرهم وعائلاتهم في شم النسيم، بمدن ومراكز المحافظة، من أجل قضاء إجازة عيد الربيع فيها مع ذويهم، مصطحبين معهم الأطعمة والمشروبات، وهي كالتالي:

- كورنيش النيل.. حيث تقع المحافظة على ضفاف فرعي نهر النيل، الأول، فرع رشيد لمركز كفر الزيات، ويقع غرب المحافظة، والثاني فرع دمياط، بمركزي سمنود وزفتى، وفرعي نهر النيل من الأماكن الحيوية التي يقصدها المواطنون والأسر والعائلات، ويستمتع المواطنون فيهما بركوب المراكب النيلية.

- نادي كفر الزيات الرياضي، كونه يقع علي ضفاف نهر النيل.

- نادي الشركة المالية والصناعية، إذ يتميز بمساحات خضراء كبيرة، وكذلك الأشجار، بجانب حمام سباحة.

- كورنيش طنطا، على طول ترعة القاصد، التي تمر من وسط المدينة، والتي أصبحت مقصداً للأسر والعائلات، وأيضا الشباب والفتيات، خاصة بعد تطويرها مؤخرا بتكلفة تتخطى 1.5 مليون جنيه.

- حديقة الطفل بطنطا، وهي من الأماكن التي تقصدها الأسر مع أطفالها، حيث يتوفر بها كل وسائل الأمان، وأيضا الألعاب التي تناسب أعمارهم المختلفة، كما أنها في منطقة الاستاد بطنطا ومن ثم يتحقق للأسر والعائلات سهولة المواصلات.