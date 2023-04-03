حملات نظافة ورفع التراكمات بحي الأربعين في السويس

تابع اليوم، هشام الشيمي، رئيس حي الأربعين والجهاز التنفيذي لرئاسة الحي، استمرار الحفاظ على مستوى النظافة العامة بمختلف قطاعات الأربعين، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بشأن الحفاظ على مستوى النظافة العامة.

حملات نظافة في حي الأربعين بالسويس

وقد أجرى حي الأربعين بمحافظة السويس، حملات نظافة متواصلة، إذ تم رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية التي تشمل شوارع النيل والغوري وماهر والجيش، ومن على طول امتداد شارع المدينة المنورة ومنطقة المحروسة وشارع الباسل، بالإضافة إلى رفع مخلفات القمامة من مدينتي الإيمان 1 و2، علاوة على رفع مخلفات القمامة من قطاعي شرق وغرب الأربعين.

وتابع الحي حملاته، بهدف الحفاظ على مستوى النظافة العامة بمختلف دائرة حي الأربعين بمحافظة السويس، التي تشمل الشوارع الرئيسية ومنها شوارع منطقة المثلث، بالإضافة إلى رفع مخلفات القمامة من محيط مصنع بلازا ومن على طول امتداد شارع المدينة المنورة وشارع الباسل وخرابة ورشة البلاط ومن قطاعي شرق وغرب الأربعين.