انطلاق النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي الخميس

يفتتح قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، فعاليات النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة الفنان الكبير خالد جلال، في الثامنة مساء 4 أبريل، وتستمر فعالياته حتى 14 أبريل بمسرح مركز الإبداع الفني، ويكرم المهرجان هذا العام، نخبة من نجوم المسرح الجامعي.

10 عروض في مهرجان المسرح الجامعي

كانت لجنة المشاهدة التي تكونت من النقاد: باسم صادق هند سلامة ومي سليم، اختارت عشرة عروض للمشاركة في المسابقة الرسمية، حيث يشارك من جامعة القاهرة خمسة عروض: «ليلة ساهرة» إخراج محمود وهبة، «السامرية» إخراج أحمد محمد سيد، «الأشباح» إخراج محمود إسماعيل، «دعوة عشاء» إخراج أحمد شعيب، و«مدوا- تتر» إخراج أحمد شبل.

ومن جامعة عين شمس يشارك عرضان: «العيلة» إخراج محمد خلفاوي، و«الأشجار تموت واقفة» إخراج فادي أيمن.

كما يشارك من جامعة حلوان، عرض «الوليمة» إخراج أسامة الطوخي، وعرض «الحادثة» من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، ومن جامعة المستقبل عرض «الرابعة والنصف» اخراج نزار سيف.

جدير بالذكر، أن لجنة التحيكم التي تشكلت من: الناقد الكبير عاطف النمر رئيسا، وعضوية الدكتور أيمن الشيوى، مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة، مهندس الديكور عمرو الأشرف، والمخرج أحمد فؤاد، ستبدأ أعمالها الثلاثاء 4 أبريل عقب مراسم الافتتاح.