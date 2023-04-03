مسلسل سره الباتع الحلقة 13.. هل ينجح أهالي قرية حامد في خداع الفرنسيين؟

ينتظر محبو مسلسل سره الباتع الحلقة 13، إذ ستشهد العديد من الأحداث المثيرة، بعد محاولة أهالي قرية حامد الذي يجسد دوره الفنان «أحمد فهمي»، التشبه به لحمايته من الجنود الفرنسيين الذي يبحثون عنه لقتله بعد أنّ هرب من المحاكمة، وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن، الحملة الفرنسية والحقبة الحالية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 13

ومسلسل سره الباتع الحلقة 13، يستكمل الأحداث التي عرضتها الحلقة الثانية عشر، إذ شهدت رسم أهالي قرية حامد، وشمًا مشابهًا للوشم الذي يمتلكه حامد، بالإضافة إلى قطع نفس الإصبع المقطوع لدى حامد، في محاولة منهم لتضليل الجنود الفرنسيين الذين يحاولون البحث عن حامد في كل مكان وفقًا لأوامر الجنرال.

أحداث مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع الحلقة 13، مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، وإخراج خالد يوسف، الذي يقدم تجربته الإخراجية الأولى في الأعمال الدرامية، والمسلسل من الأعمال الدرامية التاريخية التي تعيد بها الشركة المتحدة، الحياة للأعمال التاريخية من جديد.

ويذاع مسلسل سره الباتع الحلقة 13، على قناة on في الساعة السابعة والنصف مساءً.