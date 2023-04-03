موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الاثنين.. رؤوف يرفض هدى

مسلسل مذكرات زوج أحد المسلسلات الاجتماعية، المعروضة يوميا خلال شهر رمضان على قناة cbc العامة والدراما، إذ استطاعت أحداثه المتلاحقة جذب أنظار المشاهدين، خاصة أنَّ المسلسل يتناول العديد من المشاكل الاجتماعية التي تدور داخل الأسر المصرية، وذلك من خلال الطيار «رؤوف» الشخصية الرئيسية في الأحداث، الذي يقرر تغيير حياته الزوجية لشعوره بالملل بعد 10 سنوات زواج، ومع تلاحق أحداث المسلسل، أصبح المشاهدين ينتظرون موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الاثنين..

وخلال الأحداث، يتعرف رؤوف على هدى التي تسعى للزواج منه، إلا أنَّه يرفض تحديد مصير علاقتهما، ويعبر لها عن رفضه ليربط الحب والمشاعر بالزواج والارتباط الرسمي.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الاثنين

تعرض شبكة قنوات سي بي سي اليوم، الحلقة الثانية عشر من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة، وهي كالتالي:

- العرض الأول للحلقة الثانية عشر اليوم الأثنين من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة الثانية عشر اليوم الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، والسيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، إخراج تامر نادي.