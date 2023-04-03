البنوك تمنح العملاء الجدد خدمات مجانية حتى نهاية أبريل.. منها فتح حساب

تقدم البنوك العاملة في السوق المحلية، العديد من الخدمات والمنتجات المجانية لمدة شهر، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي وتحت رعاية البنك المركزي المصرى.

المشاركة في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي

وأعلنت العديد من البنوك المصرية، مشاركتها في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، بمنتجات مصرفية مجانية، اعتبارا من 1 أبريل وحتى نهاية الشهر، وتتاح الخدمات في جميع فروع البنوك المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وطوال شهر أبريل 2023.

خدمات مجانية طوال شهر أبريل

تشمل الخدمات المتاحة في البنوك المصرية، فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون اشتراط الحد الأدنى لفتح الحساب، وكذلك إصدار محفظة إلكترونية وبطاقات ميزة مكاناً، مع إصدار بطاقات الخصم وإتاحة كل خدمات الإنترنت البنكي، بالإضافة إلى تخفيضات على الرسوم الإدارية للقروض.

15 يوما في مارس بلا مصروفات

كانت البنوك قد أتاحت منذ منتصف مارس الماضي، خدماتها مجاناً للعملاء الجدد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في مسعى لزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

زيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي

ويسعى البنك المركزي المصري، في إطار إستراتيجيته للشمول المالي إلى زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري، وتوسيع قاعدة عملاء القطاع.