سعر اليورو اليوم الخميس 30-3-2023 في البنوك.. مستقر

يشهد سعر اليورو اليوم الخميس 30-3-2023 في البنوك استقرارا في بداية التعاملات، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري 33.19 جنيه للشراء و33.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

وبحسب ما أعلنه بنك مصر، فإن سعر اليورو الیوم الخميس 30-3-2023 يسجل 33.29 جنيه للشراء، أما عملية البيع، فإن سعر اليورو يسجل نحو 33.47 جنيه.

* سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما يسجل سعر اليورو اليوم داخل البنك الأهلي المصري 33.28 جنيه للشراء و33.52 للبيع.

* سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي «CIB» بلغ سعره 33.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء فبلغ نحو 33.39 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنوك

كما أعلن بنك HSBC عن سعر اليورو اليوم حيث بلغ سعر الشراء 33.40 جنيه وسعر البيع 33.57 جنيه.

بينما يبلغ سعر اليورو اليوم داخل مصرف أبو ظبي الاسلامي 33.45 جنيه للشراء والبيع بـ 33.58 جنيه.

وأعلن بنك المشرق عن سعر اليورو اليوم حيث يسجل الشراء 33.39 جنيه وسعر البيع 33.58 جنيه.

وفي بنك فيصل الاسلامي يبلغ سعر بيع اليورو 33.58 جنيه و33.39 للشراء، بينما يبلغ سعر اليورو داخل بنك بلوم 33.05 للشراء والبيع 33.54 جنيه.

وبحسب ما أعلنه بنك الاسكندرية، فإن سعر اليورو الیوم الخميس 30-3-2023 سجل 33.58 جنيه للبيع والشراء 33.39.

كما سجل اليورو في البنك الاستثمار العربي 33.39 جنيه للشراء والبيع 33.46 جنيه، وبالنسبة لسعر اليورو اليوم داخل بنك قناة السويس 33.40 جنيه للشراء والبيع 33.58 جنيه، بينما يسجل اليورو في كريدي أجريكول 33.39 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع سجل 33.58 جنيه.