أمين الفتوى يوضح حكم استخدام البخاخة في رمضان عبر قناة الناس

كشف الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لاستخدام البخاخة، مؤكدا أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وبالتالي يجب تصور ماهية البخاخة ثم نُسقط الأحكام الشرعية على هذا التصور.

وأضاف «فخر»، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، مقدمة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، أن البخاخة عبارة عن جهاز فيه هواء مضغوط، وهذا الهواء المضغوط به مادة علاجية والتي تساعد مريض الربو الذي يحصل عنده ضيق في التنفس في أن يستعمل هذه البخاخة في حلقه، وإذا ما دخل الهواء المضغوط في حلقه مع هذه المادة العلاجية وهي مادة دقيقة جدا تساعده على التنفس بحرية ويصبح عنده تنفس طبيعي.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لما أردنا دراسة هذه الحالة استدعينا أطباءً ومتخصصين في هذه التقنية العلاجية، وشرحوا لنا أن استعمال هذه المادة لا تتجاوز الحلق ولا تنزل إلى الجوف لكن توسع بعض الشُعاب الهوائية وخارجها وإذا وصل منها شيء إلى القصبة الهوائية فإنها تنزل إلى الرئتين وليس المعدة حتى تساعده على حرية التنفس».

وأكد: «لما وقفنا عند هذا التصور وجدناه يشابه غبار الطريق والمتناثر من الدقيق أي الأشياء البسيطة جدا، فلو أن لدينا عاملا يعمل في مطحن فإنه يتعرض إلى غبار الدقيق والأشياء المتناثرة في الهواء، ويدخل بعضه إلى الحلق، وهذا لا يفطر، وكذلك غبار وتراب الطريق والبخاخة التي تستعمل هذه التقنية حتى يخرج المريض من الأزمة والنوبة التي هو فيها، كما أن البخور والبرفانات ينطبق عليها نفس الأمر».