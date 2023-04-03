نادية عمارة تكشف عبر قناة الناس حكم الوصية بعدم حضور شخص الجنازة

كشفت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، حكم عدم تنفيذ وصية المتوفي بعدم وجود أشخاص تربطهم عداوة وقطيعة وقت الدفن والغسل والجنازة، إذ أنَّها تعد وصية غير واجبة، خاصة إذا كان هؤلاء الأشخاص من الأهل والأقارب، كون الصلة بأهل الزوج أو أهل الأب وصلة الرحم بالعموم واجبة.

حكم تنفيذ وصية المتوفي بعدم حضور أشخاص بعينهم جنازته

وأضافت نادية عمارة في حديثها ببرنامج «جواهر المعاني في النص القرآني» على قناة «الناس»، أنَّ وصية الوالد على سبيل المثال الذي يطلب من زوجته وأبنائه بعدم تواجد أقارب له بينهم قطيعة وقت وفاته ألأمر غير واجب النفاذ وقد يصل إلى الحرمانية، متابعة «وصية بقى الوالد لما يقولكم أنا لما أموت أهلي مايخشوش عليه، أو ما يمشوش في جنازتي كل الكلام ده كلام فاضي، وصية غير واجبة بل قد تكون حرامًا لو تضمنت هذه الوصية قطيعة الأرحام».

قطع الأرحام كبيرة من الكبائر وحرام شرعًا

وأكملت نادية عمارة: أن قطع الأرحام كبيرة من الكبائر وهو أمر حرام شرعًا، ويجب على المسلم ألا ينوي القطيعة ولا يسعى لها، إنما يقتصر الأمر على التعامل مع الأفراد بحساب مع عدم القطيعة، بالقدر الذي تتحقق به الصلة دون مشاكل.