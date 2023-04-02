قناة الناس تبث دعاء يثلج الصدور للشيخ هاني الحسيني من بريطانيا

أذاعت قناة الناس، لقطات من دعاء للقارئ الشيخ هاني الحسيني، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى بريطانيا، وذلك أثناء بإمامته الصلاة، ضمن فقرتها التي تذاع بشكل يومي تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتنقل قناة الناس، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023ن حيث تبث خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.