الداعية نادية عمارة توضح عبر قناة «الناس» المقصود باسم الله «البديع»

قالت الدكتورة نادية عمارة، داعية إسلامية، إن جميع المخلوقات تشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، فهو الذي خلقها وبرأها وأوجدها على غير أصل أو مثال سابق، والكل خلقه وعبيد الله.

المقصود باسم الله البديع

وأضافت في حديثها ببرنامج «جواهر المعاني في النص القرآني» على قناة «الناس»، أنه من تأمل في آيات الله الكونية رأى الجلال والإجلال والمهابة، لهذا الإله العظيم خالق هذا الكون المنظم البديع على أحسن صورة، لذا من أسماء الله البديع، لكي تنشغل العباد بعبادة التفكر في خلق والتأمل في صنع الله عز وجل.

عبادة التفكر والتدبر

وتابعت أن الشرع حث المسلمين على التفكر والتدبر والتأمل والتذكر، كونها عبادة فالتدبر في كتاب الله المسطور وهو القرآن الكريم والتأمل في كتاب الله المنظور وهو آيات الله الكونية المبثوثة بالكون.

نادية عمارة توضح الأصل الواجب عند قراءة القرآن الكريم

وأشارت إلى أنه من الواجب عند قراءة القرآن والنظر بالمصحف، أن لا يقتصر الأمر النظر على الحروف وحسب، وإنما الأصل أنه يتبعه عمل القلب بالتفكر فيما تتضمنه آيات القرآن الكريم من المعاني والأسرار والفتوحات والنفحات التي يتذوقها القلب الذي يتدبر آيات القرآن الكريم.