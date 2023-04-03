توفير فرص عمل للشباب برواتب تبدأ من 4500 جنيه في الإسماعيلية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «جولة المحافظات.. توفير فرص عمل للشباب برواتب تبدأ من 4500 جنيه بالإسماعيلية».

فرص عمل للشباب في الإسماعيلية

في محافظة الإسماعيلية، أعلن جهاز تشغيل الشباب التابع للمحافظة بالاشتراك مع إحدى الشركات القومية توفير فرص عمل برواتب تبدأ من 4500 جنيه، وتشمل مهندسين زراعيين من تخصصات البساتين والمحاصيل الزراعية و1000 عامل زراعي.

وفي محافظة الوادي الجديد، أعلن عن تنظيم معرض قريتي منتجة للمرة الثانية على التوالي، ويضم العديد من المخبوزات والمنتجات البيئية ومعروضات ذات جودة عالية وأسعار في متناول الجميع تخفيفا عن كاهل الأسرة المصرية.

رصف وتطوير محور شارع البحر بالمحلة الكبرى

وفي الغربية، تم تنفيذ أعمال رصف وتطوير محور شارع البحر بالمحلة الكبرى بتكلفة قدرها 74.55 مليون جنيه؛ لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية في مدخل المدينة.

وفي المنيا، تم الانتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى ملوي التخصصي ضمن جهود المحافظة لتطوير القطاع الصحي والتأثير على المواطنين في تلقي الخدمة الطبية.