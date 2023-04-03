التحفظ على 3 كاميرات مراقبة لكشف غموض وفاة مسن سقط من عقار بالموسكي

تحفظت النيابة العامة على 3 كاميرات مراقبة في محيط العثور علي جثة مسن سقط من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة الموسكي، تميهدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الموسكي بلاغا بمصرع مسن إثر سقوطه من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

كما تبين إصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسم، وكذلك إصابته بنزيف خارجي، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة تحليل مخدرات للمتوفة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.