تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في الموسكي

جدد قاضي المعارضات حبس 5 أشخاص بالموسكي 15 يوما، بتهمة الاتجار في الآثار والتنقيب عنها بداخل أحد العقارات، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ بالتنقيب عن الآثار

تعود كواليس الواقعة إلى بلاغ لقسم شرطة الموسكي بالقاهرة بقيام 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وتبين أن لهم معلومات جنائية وحاولوا التنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم وقاموا بتكوين حفرة بداخله حفرة بعمق 3 أمتار وأدوات الحفر والتنقيب.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة للاتجار بالآثار وتحقيق ربح غير شرعي من خلال بيعها وتحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وشرح الخبير القانوني أشرف ناجي المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة التنقيب عن الآثار وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار ناجي في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 49 نصت على: «تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».