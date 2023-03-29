كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعار التذاكر، مؤكدة أنه تقرر إيقاف عدد من القطارات في إطار حرصها على إضافة نوعيات وخدمات جديدة للركبات، حيث تقرر إيقاف تشغيل قطاري «927 - 904» مكيف القاهرة - الإسكندرية والعكس نهائيا لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

- امتداد قطار 4015 إلى محطة الإسكندرية بدلاً من سيدي جابر مع اختصار قطار 4017 بمحطة سيدي جابر.

- تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «القاهرة - الإسكندرية» قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00 يصل محطة الإسكندرية الساعة 19:55.

- امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة» لمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35.

- تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «الإسكندرية - القاهرة» قيام من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 يصل إلى محطة القاهرة الساعة 12:40.

- وقوف قطار 912 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» بمحطتى طنطا وبنها فقط.

- وقوف قطار 913 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» بمحطتى طنطا ودمنهور فقط.

- إلغاء وقوف قطار 923 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» بمحطة كفر الدوار.

- تشغيل القطار الثالث على خط «القاهرة - الإسكندرية» بشكل يومى بحيث يقوم القطار برقم 2025 من القاهرة الساعة 8.00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحاً، ويعود القطار برقم 2024 من الإسكندرية الساعة 14.00 ظهراً ويصل القاهرة الساعة 16.30 عصرا.

- تعديل ميعاد قطارى 905 /916 VIP «القاهرة - الإسكندرية» والعكس ليقوم بقطار 905 من القاهرة الساعة 9.00 صباحاً ويصل الإسكندريةالساعة 11.30.

- يقوم قطار 916 من الإسكندرية الساعة 15.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30.

- قيام قطار 921 VIP «القاهرة - الإسكندرية» الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قيام قطار 2022 تالجو «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35.

- قيام قطار 906 VIP «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05.

- قيام قطار 928 VIP «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30.

- قيام قطار 8 روسى تهوية «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15.

أسعار تذاكر القطارات من محطة القاهرة:

- القاهرة بنها أول مكيف كاملة: 35 جنيها.

- القاهرة قويسنا أولى مكيف كاملة: 40 جنيها.

- القاهرة بركة السبع أولى مكيف كاملة: 40 جنيها.

- القاهرة طنطا أولى مكيف كاملة: 45 جنيها.

- القاهرة إتاي البارود أولى مكيف كاملة: 50 جنيها.

- القاهرة دمنهور أولى مكيف كاملة: 60 جنيها.

- القاهرة سيدي جابر أولى مكيف كاملة: 70 جنيها.

- القاهرة الإسكندرية أولى مكيف كاملة: 70 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثانية خط القاهرة - إسكندرية

- القاهرة بنها ثانية مكيف كاملة: 25 جنيها.

- القاهرة قويسنا ثانية مكيف: 30 جنيها.

- القاهرة بركة السبع ثانية مكيف كاملة: 30 جنيها.

- القاهرة طنطا ثانية مكيف كاملة: 35 جنيها.

- القاهرة إتاي البارود ثانية مكيف كاملة: 40 جنيها.

- القاهرة دمنهور ثانية مكيف كاملة: 45 جنيها.

- القاهرة سيدي جابر ثانية مكيف كاملة: 55 جنيها.

- القاهرة الإسكندرية ثانية مكيف كاملة: 55 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثانية للقطارات المكيفة من محطة الإسكندرية

- الإسكندرية طنطا ثانية مكيف كاملة: 45 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة ثانية مكيف كاملة: 65 جنيها.

- الإسكندرية بني سويف ثانية مكيف كاملة: 100 جنيه.

- الإسكندرية المنيا ثانية مكيف كاملة: 110 جنيهات.

- الإسكندرية أسيوط ثانية مكيف كاملة: 120 جنيها.

- الإسكندرية سوهاج ثانية مكيف كاملة: 130 جنيها.

- الإسكندرية البلينا ثانية مكيف كاملة: 135 جنيها.

- الإسكندرية نجع حمادي ثانية مكيف كاملة: 145 جنيها.

- الإسكندرية قنا ثانية مكيف كاملة: 145 جنيها.

- الإسكندرية الأقصر ثانية مكيف كاملة: 155 جنيها.

- الإسكندرية السباعية ثانية مكيف كاملة: 160 جنيها.

- الإسكندرية إدفو ثانية مكيف كاملة: 165 جنيها.

- الإسكندرية كلابشة ثانية مكيف كاملة: 170 جنيها.

- الإسكندرية كوم إمبو ثانية مكيف كاملة: 175 جنيها.

- الإسكندرية أسوان ثانية مكيف كاملة: 175 جنيها.