طالبة بجامعة مصر للمعلوماتية تحصد 6 ميداليات في كرة السرعة.. بينها «ذهبية»

هنأت جامعة مصر للمعلوماتية، الطالبة شهد أحمد سعيد، المقيدة بالفرقة الثانية بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وبطل كرة السرعة لحصدها الميدالية الذهبية في زوجي السيدات بالبطولة الوطنية لكرة السرعة و5 ميداليات أخرى في المسابقات التي نظمها الاتحاد المصري لكرة السرعة باستاد القاهرة على مدار 4 أيام بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 24 هيئة تابعة للاتحاد.

جامعة مصر للمعلوماتية

وقدمت إدارة الجامعة، التهنئة للطالبة شهد أحمد سعيد، لاستمرارها في مسيرة النجاح التي تمكنها من حصد الكثير من الميداليات في البطولات التي شاركت بها بشكل عام والبطولة الوطنية لكرة السرعة بوجه خاص، حيث يعكس ذلك تفوقها الرياضي والإرادة والمثابرة والإيمان بقدراتها وحفاظها على التدريب المستمر وهو ما أدى لحصدها 6 ميداليات في هذه البطولة، إضافة لفوزها بالمركز الثالث في بطولة القطاع الخامس بمنافسات السرعة الفردية التي أقيمت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أنّ الجامعة تعمل على تشجيع طلابها على تعزيز مهاراتهم المتميزة في شتى المجالات العلمية والرياضية، حيث يضمن ذلك لهم بناء أسلوب حياة متوازن، لافتة إلى أنّ الرياضة لم تعد مجرد هواية فقط أو حدث عارض، بل أصبحت حاجة أساسية لدعم الصحة واللياقة البدنية وكذلك الذهنية للطلاب.

وأشادت الدكتورة ريم بهجت بالمستوى المرتفع الذي أظهرته الطالبة شهد أحمد سعيد خلال المنافسات التي شاركت فيها خلال الفترة الماضية وحصولها على 6 ميداليات متنوعة، بينها الميدالية الذهبية في كرة السرعة، موضحة حرص الجامعة على إعداد الأجيال الجديدة وتنمية مهاراتهم العلمية والرياضية والشخصية، لكونهم قادة الغد، لديهم القدرة على الإسهام في صنع المستقبل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنّ المراكز المتقدمة والميداليات التي يحصدها طلابنا في البطولات التي يشاركون بها تعكس اهتماما بهم من خلال توفير فرص تعويضية مرنة لهم لحضور المحاضرات وفترات التدريب العملي العلمي، إضافة إلى التدريب الرياضي والمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية، ما يسهم في إيجاد بيئة داعمة للتقدم العلمي والرياضي معا.

وأضاف الدكتور أحمد حسن: «نعمل ونسعى دائما لبناء الطاقات العلمية والإبداعية لأبنائنا من طلبة وطالبات الجامعة، حيث نرى فيهم موردا من أعظم الموارد التي تمتلكها مصر، إضافة إلى كونهم أفضل استثمار في المستقبل، لذلك نسعى لإعدادهم بصورة متميزة، ليكونوا قادرين وحريصين على العطاء والإنجاز، ويتسابقون بنجاح في تحقيق التقدم والابتكار والإبداع بشكل عام».